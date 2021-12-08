"Я здесь хозяин": Зеленского подловили на копировании повадок Лукашенко

Портников считает, что Зеленский идет на "хамство", когда ему не хватает аргументов

Некоторые украинские журналисты допускают, что у Владимира Зеленского, который недавно устраивал большую пресс-конференцию, возникла пропасть с отечественными медиа. Причем, поведение главы нашего государства, как ни странно, сравнили с его коллегой — непризнанным лидером Беларуси Александром Лукашенко.

Такую аналогию привел журналист и публицист Виталий Портников, которого цитируют "Факты".

По его словам, Зеленский якобы "тяготеет к авторитарному стилю управления государством".

"Мы видим, что Зеленский буквально с первого дня избрания президентом Украины копирует не своего телевизионного героя Голобородько, а другого телевизионного героя — президента Беларуси Александра Лукашенко. И то, как он разговаривает с медиа, если посмотреть на общение Лукашенко со СМИ, то вы увидите аналогичный стиль: это неуважение, откровенное хамство, скрываемое за мнимой искренностью. Мол, я могу сказать тебе все, что захочу, потому что ты ничего мне не можешь сделать — я здесь президент, я здесь хозяин", — считает Портников, припоминая недавнее общение Лукашенко с корреспондентом BBC.

Журналист также считает, что и Зеленский, и Лукашенко якобы живут в мире, созданном ближайшим окружением. А к "хамству", по словам журналиста, президент якобы прибегает тогда, когда ему не хватает аргументов, чтобы ответить представителям СМИ.

Однако публицист не верит в то, что Украину ждет будущее Беларуси, где нет оппозиционных медиа. Дескать, наше общество этого не допустит.

Напомним, что ранее Портников оценил заявление Зеленского о прямых переговорах с Путиным, заявив, что последний на этот шаг никогда не пойдет. Однако Зеленский анонсировал переговоры якобы с иной целью.