"Я тут господар": Зеленського підловили на копіюванні звичок Лукашенка

Портніков вважає, що Зеленський йде на "хамство", коли йому не вистачає аргументів

Деякі українські журналісти припускають, що у Володимира Зеленського, який нещодавно влаштовував велику прес-конференцію, виникла прірва з вітчизняними медіа. Причому поведінку глави нашої держави, як не дивно, порівняли з його колегою — невизнаним лідером Білорусі Олександром Лукашенком.

Таку аналогію навів журналіст та публіцист Віталій Портніков, якого цитують "Факти".

За його словами, Зеленський нібито "тяжіє до авторитарного стилю управління державою".

"Ми бачимо, що Зеленський буквально з першого дня обрання президентом України копіює не свого телевізійного героя Голобородька, а іншого телевізійного героя — президента Білорусі Олександра Лукашенка. І те, як він розмовляє з медіа, якщо подивитися на спілкування Лукашенка зі ЗМІ, то ви побачите аналогічний стиль: це неповага, відверте хамство, яке приховується за уявною щирістю. Мовляв, я можу сказати тобі все, що захочу, тому що ти нічого мені не можеш зробити — я тут президент, я тут господар", — вважає Портніков, пригадуючи недавнє спілкування Лукашенка із кореспондентом BBC.

Журналіст також вважає, що Зеленський і Лукашенко нібито живуть у світі, створеному найближчим оточенням. А до "хамства", за словами журналіста, президент нібито вдається тоді, коли йому не вистачає аргументів, щоби відповісти представникам ЗМІ.

Однак публіцист не вірить у те, що на Україну чекає майбутнє Білорусі, де немає опозиційних медіа. Мовляв, наше суспільство цього не допустить.

Нагадаємо, що раніше Портніков оцінив заяву Зеленського про прямі переговори з Путіним, заявивши, що останній на цей крок ніколи не піде. Проте Зеленський анонсував переговори нібито з іншою метою.