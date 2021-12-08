Полегшують Путіну подальшу окупацію? Навіщо Зеленський наполягає на переговорах із агресором

Відомий журналіст вважає, що за словами про прямі переговори з РФ стоїть прихований електоральний мотив

Президент України Володимир Зеленський на нещодавньому прес-марафоні та виступі у Раді заявив, що готовий до прямих переговорів з лідером РФ Володимиром Путіним заради миру в нашій країні. Однак у цій фразі побачили приховані мотиви.

За словами українського журналіста, письменника та публіциста Віталія Портникова, якого цитують "Факти", тим людям, які розуміються на політиці ясно, що Путін із Зеленським говорити не стане, тому в словах президента нібито приховані електоральні мотиви.

Читайте також: Категорія Політика Чи чекати Україні на вторгнення військ РФ? Головні підсумки розмови Байдена з Путіним "Телеграф" зібрав основні висновки за підсумками зустрічі Байдена з Путіним та з’ясував, до чого потрібно готуватися Україні.

Портніков вважає, що подібними заявами Зеленський просто хоче повернути собі тих виборців, які "відійшли" від нього через закриття проросійських каналів та справи нардепа Віктора Медведчука (кум Путіна, підозрюваний у держзраді).

Однак публіцист не виключає і того, що в оточенні Зеленського є люди, які нібито пов’язані з російськими політиками, і можуть працювати на те, щоб наш президент робив подібні заяви.

"Це робиться з надією, що ці слова чи якісь кроки українського керівництва, спрямовані на збільшення контактів на рівні Зеленський-Путін, призведуть до гострої дестабілізації ситуації в нашій країні. А також до поглиблення прірви між Зеленським та патріотично налаштованою частиною громадян, та таким чином полегшать Володимиру Путіну реалізацію завдання щодо окупації нових регіонів України. Це те, що можливе", — вважає Портніков.

Нагадаємо, політичні експерти пояснили в ексклюзиві "Телеграфу", чому ймовірність прямих переговорів Києва та Москви щодо Донбасу мінімальна.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 26 листопада український президент Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію, у рамках якої заявив, що загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну існує. У свою чергу президент РФ Володимир Путін, який зігнав до українських кордонів багатотисячне військо та техніку, традиційно переклав стрілки на Україну, від якої нібито і надходить "небезпека".