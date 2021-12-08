Облегчают Путину дальнейшую оккупацию? Зачем Зеленский настаивает на переговорах с агрессором

Известный журналист считает, что за словами о прямых переговорах с РФ стоит скрыт электоральный мотив

Президент Украины Владимир Зеленский на недавнем пресс-марафоне и выступлении в Раде заявил, что готов к прямым переговорам с лидером РФ Владимиром Путиным ради мира в нашей стране. Однако в этой фразе усмотрели скрытые мотивы.

По словам украинского журналиста, писателя и публициста Виталия Портникова, которого цитируют "Факты", тем людям, которые разбираются в политике ясно, что Путин с Зеленским говорить не станет, поэтому в словах президента якобы скрыты электоральные мотивы.

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Портников считает, что подобными заявлениями Зеленский попросту хочет вернуть себе тех избирателей, которые "отошли" от него из-за закрытия пророссийских каналов и дела нардепа Виктора Медведчука (кум Путина, подозреваемый в госизмене).

Однако публицист не исключает и того, что в окружении Зеленского есть люди, которые якобы связаны с российскими политинтересами, и могут работать на то, чтобы наш президент делал подобные заявления.

"Это делается с надеждой, что эти слова или какие-то шаги украинского руководства, направленные на увеличение контактов на уровне Зеленский-Путин, приведут к острой дестабилизации ситуации в нашей стране. А также к углублению пропасти между Зеленским и патриотически настроенной частью граждан, и таким образом облегчат Владимиру Путину реализацию задачи по оккупации новых регионов Украины. Это то, что возможно", — считает Портников.

Напомним, политические эксперты объяснили в эксклюзиве "Телеграфу", почему вероятность прямых переговоров Киева и Москвы по Донбассу — минимальна.

Как сообщал "Телеграф" ранее, 26 ноября украинский президент Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, в рамках которой заявил, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину существует. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин, который согнал к украинским границам многотысячное войско и технику, традиционно перевел стрелки на Украину, от которой якобы и исходит "опасность".