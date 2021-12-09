Украина может стать "разменной монетой": эксперт указал на последствия разговора Путина и Байдена

Эксперт прогнозирует, что напряжение будет снижаться, однако в этом существует опасность для Украины.

Украина рискует стать "разменной монетой" в политике крупных мировых игроков, если не начнет четко артикулировать свою позицию по связанных с нею вопросам.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт "Украинского института будущего" (UIF) Игар Тышкевич по итогам переговоров между лидерами США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Он указал, что Россия стремится войти в процесс разделения сфер влияния в мире, что потенциально создает для Украины очень опасную ситуацию, где мировые игроки будут делать уступки в какой-то из таких сфер, чтобы продвинуться в переговорах по более принципиальном вопросе.

Тышкевич говорит, что если в этих условиях Украина четко не обозначит свою позицию, то она рискует попасть в ситуацию, когда от политических элит уже ничего зависеть не будет. Вместо того, их будут загонять в выгодные для мировых игроков рамки.

На первом этапе, отметил он, речь будет идти о деэскалации ситуации на Востоке Украины и о том, что должны сделать украинские власти.

"Но это — первая тучка на безоблачном небе перед большой грозой", — подчеркнул он.

Вместе с тем он предлагает политикам задаться вопросами о том, кто они, какие реальные задачи перед собой ставят, как их будут достигать и как будут доносить эту информацию до международных партнеров. При этом, чтобы ответить на них у властей есть не больше года.

Как сообщалось ранее, разговор Байдена и Путина произошел 7 декабря. Ожидаемо, что львиную долю внимания президенты уделили вопросу Украины и возможного российского вторжения. Кроме того они затронули и другие вопросы, связанные с кибербезопасностью и ядерной программой Ирана.