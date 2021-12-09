Україна може стати "розмінною монетою": експерт вказав на наслідки розмови Путіна та Байдена

Експерт прогнозує, що напруга знижуватиметься, однак у цьому є небезпека для України.

Україна ризикує стати "розмінною монетою" у політиці великих світових гравців, якщо не почне чітко артикулювати свою позицію щодо пов’язаних із нею питань.

Про це "Телеграфу" розповів експерт "Українського інституту майбутнього" (UIF) Ігар Тишкевич за підсумками переговорів між лідерами США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна.

Він зазначив, що Росія прагне увійти в процес розподілу сфер впливу у світі, що потенційно створює для України дуже небезпечну ситуацію, де світові гравці будуть поступатися якоюсь із таких сфер, щоб просунутися в переговорах з більш принципового питання.

Тишкевич каже, що якщо за цих умов Україна чітко не позначить свою позицію, то вона ризикує потрапити в ситуацію, коли від політичних еліт уже нічого не залежатиме. Замість того, їх заганятимуть у вигідні для світових гравців рамки.

На першому етапі, зазначив він, йтиметься про деескалацію ситуації на Сході України та про те, що має зробити українська влада.

"Але це — перша хмаринка на безхмарному небі перед великою грозою", — підкреслив він.

Водночас він пропонує політикам поставити запитання про те, хто вони, які реальні завдання перед собою ставлять, як їх досягатимуть і як доноситимуть цю інформацію до міжнародних партнерів. При цьому, щоб відповісти на них, у влади є не більше як рік.

Як повідомлялося раніше, розмова Байдена та Путіна відбулася 7 грудня. Очікується, що левову частку уваги президенти приділили питанню України та можливого російського вторгнення. Крім того, вони порушили й інші питання, пов’язані з кібербезпекою та ядерною програмою Ірану.