Укр

"Полетит к Путину и Медведеву": Притула у Шустера разнёс Бойко и ОПЗЖ (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
420
Сергей Притула и Юрий Бойко Новость обновлена 11 декабря 2021, 10:06
Сергей Притула и Юрий Бойко

Телеведущий и шоумен рассказал о важности консолидации общества.

Сергей Притула, который также занимается политикой, резко высказался про ОПЗЖ и сопредседателя партии Юрия Бойко в контексте обсуждения возможного вторжения РФ в Украину. Среди прочего он предположил, куда отправятся Бойко и другой нардеп от партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Свои мысли телеведущий озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Притула сказал, что, чтобы противостоять атаке на Украину, нужна "монолитность украинского общества" и в случае эскалации он, Петр Порошенко, президент Владимир Зеленский могут обратиться к своим сторонникам и призвать их на защиту страны. Но этого не сделает Юрий Бойко. По словам телеведущего, в это время тот "полетит с Медведчуком к Путину и Медведеву договариваться за газ".

Также, Притула назвал ОПЗЖ пятой колонной и отметил, что оппозиционную партию стоит называть пророссийской. Достичь консолидации украинского общества против внешней угрозы, по мнению шоумена, можно если лидеры ОПЗЖ скажут своим сторонникам, что "Россия — оккупант, а Путин — убийца".

Ранее "Телеграф" писал про итоги встречи российского президента Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, на которой поднималась тема дипломатического урегулирования конфликта и снижение эскалации у границ Украины.

Теги:
#Юрий Бойко #Россия #Консолидация #Сергей Притула
Владимир Зеленский упустил свой шанс, считают эксперты
Политика
Зеленский попал на растяжку: что ждет Украину и Донбасс после переговоров Байдена с Путиным
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский упустил свой шанс, считают эксперты
Зеленский попал на растяжку: что ждет Украину и Донбасс после переговоров Байдена с Путиным
Дата публикации
Категория
ПТРК Javelin могли быть частью военной помощи
США отложили военную помощь Украине на $200 млн, - американские СМИ
Дата публикации
Категория
7 января православные христиане празднуют Рождество
Снега не дождемся: какой будет погода на Рождество в Украине
Дата публикации
Категория
За время пандемии в Украине заболели более 3,5 млн человек.
Заболевших меньше, умерших - больше: статистика коронавируса в Украине на 11 декабря
Дата публикации
Категория
"Слуги народа" хотят сохранить как можно больше "штыков" в следующем созыве Рады
Грязная история: ради спасения “Слуг” власти думают переносить выборы и оставлять “мажоритарку”