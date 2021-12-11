"Полетит к Путину и Медведеву": Притула у Шустера разнёс Бойко и ОПЗЖ (видео)

Телеведущий и шоумен рассказал о важности консолидации общества.

Сергей Притула, который также занимается политикой, резко высказался про ОПЗЖ и сопредседателя партии Юрия Бойко в контексте обсуждения возможного вторжения РФ в Украину. Среди прочего он предположил, куда отправятся Бойко и другой нардеп от партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Свои мысли телеведущий озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Притула сказал, что, чтобы противостоять атаке на Украину, нужна "монолитность украинского общества" и в случае эскалации он, Петр Порошенко, президент Владимир Зеленский могут обратиться к своим сторонникам и призвать их на защиту страны. Но этого не сделает Юрий Бойко. По словам телеведущего, в это время тот "полетит с Медведчуком к Путину и Медведеву договариваться за газ".

Также, Притула назвал ОПЗЖ пятой колонной и отметил, что оппозиционную партию стоит называть пророссийской. Достичь консолидации украинского общества против внешней угрозы, по мнению шоумена, можно если лидеры ОПЗЖ скажут своим сторонникам, что "Россия — оккупант, а Путин — убийца".

Ранее "Телеграф" писал про итоги встречи российского президента Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, на которой поднималась тема дипломатического урегулирования конфликта и снижение эскалации у границ Украины.