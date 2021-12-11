Рус

"Полетить до Путіна та Медведєва": Притула у Шустера розніс Бойка та ОПЗЖ (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
420
Сергій Притула та Юрій Бойко Новина оновлена 11 грудня 2021, 10:06
Сергій Притула та Юрій Бойко

Телеведучий та шоумен розповів про важливість консолідації суспільства.

Сергій Притула, який також займається політикою, різко висловився про ОПЗЖ та співголову партії Юрія Бойка у контексті обговорення можливого вторгнення РФ в Україну. Серед іншого він припустив, куди вирушать Бойко та інший нардеп від партії ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Свої думки телеведучий озвучив у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Притула сказав, що, щоб протистояти атаці на Україну, потрібна "монолітність українського суспільства" і у разі ескалації він, Петро Порошенко, президент Володимир Зеленський можуть звернутися до своїх прихильників та закликати їх на захист країни. Але цього не зробить Юрій Бойко. За словами телеведучого, у цей час той "полетить з Медведчуком до Путіна та Медведєва домовлятися за газ".

Також Притула назвав ОПЗЖ п’ятою колоною і зазначив, що опозиційну партію варто називати проросійською. Досягти консолідації українського суспільства проти зовнішньої загрози, на думку шоумена, можна, якщо лідери ОПЗЖ скажуть своїм прихильникам, що "Росія — окупант, а Путін — вбивця".

Раніше "Телеграф" писав про підсумки зустрічі російського президента Володимира Путіна та лідера США Джо Байдена, на якій порушувалася тема дипломатичного врегулювання конфлікту та зниження ескалації біля кордонів України.

Теги:
#Юрій Бойко #Росія #Консолідація #Сергій Притула
Володимир Зеленський упустив свій шанс, вважають експерти
Політика
Зеленський попав на розтяжку: що чекає на Україну та Донбас після переговорів Байдена з Путіним
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський упустив свій шанс, вважають експерти
Зеленський попав на розтяжку: що чекає на Україну та Донбас після переговорів Байдена з Путіним
Дата публікації
Категорія
ПТРК Javelin могли бути частиною військової допомоги
США відклали військову допомогу Україні на $200 млн, — американські ЗМІ
Дата публікації
Категорія
7 січня православні християни святкують Різдво
Снігу не дочекаємось: якою буде погода на Різдво в Україні
Дата публікації
Категорія
За час пандемії в Україні захворіли понад 3,5 млн людей
Захворілих менше, померлих — більше: статистика коронавірусу в Україні на 11 грудня
Дата публікації
Категорія
"Слуги народу" хочуть зберегти якнайбільше "штиків" у наступному скликанні Ради
Брудна історія: заради порятунку “Слуг” влада думає переносити вибори та залишати “мажоритарку”