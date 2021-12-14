Зеленский ответил, почему на Донбассе продолжают гибнуть украинцы

Президент заверил, что Украина сделает все возможное, чтобы добиться долговременного мира с РФ

Президент Владимир Зеленский, который во время предвыборной кампании уверял, что с его приходом война на Донбассе закончится, рассказал, почему же наши сограждане продолжают гибнуть в борьбе за возврат территорий. Президент убежден: всему виной то, что Россия не признает себя инициатором восьмилетней войны на востоке Украины.

Об этом он заявил во время интервью для итальянского издания La Repubblica.

По словам главы государства, Украина готова сделать все возможное, чтобы достичь честного и долговременного мира с Российской Федерацией, несмотря на то, что сама же страна-агрессор до сих пор не признает себя одной из сторон этой войны.

Зеленский уверяет, что во время общения за переговорным столом Россия всегда настаивает на том, что для остановки войны и достижения мира украинское государство должно вести переговоры с захватчиками востока Украины — сепаратистами. Но при этом Российская Федерация не признает, что этими самыми "сепаратистами" руководят именно русские офицеры и чиновники.

Ранее "Телеграфу" удалось пообщаться с бывшим разведчиком Андреем Рымаруком, который подробно рассказал о том, что действительно происходит на Донбассе и поделился своими мыслями по поводу причин, которые могли спровоцировать увеличение регулярности обстрелов по украинскому тылу.