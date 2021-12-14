Зеленський відповів, чому на Донбасі продовжують гинути українці

Президент запевнив, що Україна зробить усе можливе, щоб досягти довготривалого миру з РФ

Президент Володимир Зеленський, який під час передвиборчої кампанії запевняв, що з його приходом війна на Донбасі закінчиться, розповів чому ж наші співгромадяни продовжують гинути у боротьбі за повернення територій. Президент переконаний: це через те, що Росія не визнає себе ініціатором восьмирічної війни на сході України.

Про це він заявив під час інтерв’ю для італійського видання La Repubblica.

За словами глави держави, Україна готова зробити все можливе, щоб досягти чесного та довготривалого миру з Російською Федерацією, незважаючи на те, що сама ж країна-агресор досі не визнає себе однією із сторін цієї війни.

Зеленський запевняє, що під час спілкування за переговорним столом Росія завжди наполягає на тому, що для зупинення війни та досягнення миру українська держава має вести переговори із загарбниками сходу України – сепаратистами. Але при цьому Російська Федерація не визнає, що цими "сепаратистами" керують саме російські офіцери та чиновники.

Раніше " Телеграфу " вдалося поспілкуватися з колишнім розвідником Андрієм Римаруком, який докладно розповів про те, що насправді відбувається на Донбасі, та поділився своїми думками щодо причин, які могли спровокувати збільшення регулярності обстрілів з українського тилу.