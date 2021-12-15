"Роялистов вам не нужно?" Сеть взорвал ролик, где Тимошенко играет на барабанах (видео)

Политик пошутила, что ждет заказов на новогодние корпоративы

Вечер среды, 15 декабря, перестал быть томным для многих пользователей Facebook, которые увидели новое видео от народного депутата Юлии Тимошенко. Политик похвасталась своей попыткой в игру на барабанах.

Короткий 13-секундный ролик Тимошенко опубликовала на личной страничке в соцсети.

"Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!" — подписала видео политик, добавив в конце фразы смайлик, подчеркивая шутливость такого заявления.

За менее чем сорок минут ролик успели посмотреть более 16 тысяч раз, а свои реакции в виде лайков оставило почти 600 человек.

Интересно, что реакция у пользователей Facebook была весьма разной. Некоторые удивились тому, что Юлия Владимировна не прекращает изучать что-то новое. При этом они подчеркивают, что "талантливый человек талантлив во всем". Вместе с этим много и тех, кто возмущен подобным досугом нардепа и воспринял видео, как настоящую издевку.

Не обошел вниманием оригинальное видео и блогер Майкл Щур, который добавил в ролик музыкальное сопровождение, что, несомненно, сделало его настоящим мемом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как пользователи сети отреагировали на свежее интервью экс-главы ОП Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону. Спойлер — некоторые даже вдохновились на стихи.