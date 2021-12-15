"Роялістів вам не потрібно?" Мережу підірвав ролик, де Тимошенко грає на барабанах (відео)

Політик пожартувала, що чекає замовлень на новорічні корпоративи

Вечір середи, 15 грудня, перестав бути "томним" для багатьох користувачів Facebook, які побачили нове відео від народного депутата Юлії Тимошенко. Політик похвалилася своєю спробою грати на барабанах.

Короткий 13-секундний ролик Тимошенко опублікувала на власній сторінці у соцмережі.

"Приймаємо замовлення на новорічні вечірки! Дорого!" — підписала відео політик, додавши наприкінці фрази смайлик, наголошуючи на жартівливості такої заяви.

За сорок хвилин ролик встигли подивитися понад 16 тисяч разів, а свої реакції у вигляді лайків залишило майже 600 людей.

Цікаво, що реакція у користувачів Facebook була дуже різною. Дехто здивувався тому, що Юлія Володимирівна не припиняє вивчати щось нове. При цьому такі люди підкреслювали, що "талановита людина талановита у всьому". Разом із цим багато й тих, хто обурився подібним дозвіллям нардепа і сприйняв відео як справжнє глузування.

Не залишив без уваги оригінальне відео і блогер Майкл Щур, який додав до ролика музичний супровід, що, безсумнівно, зробило його справжнім мемом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як користувачі мережі відреагували на нове інтерв’ю ексочільника ОП Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону. Спойлер — дехто навіть надихнувся на вірші.