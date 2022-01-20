Укр

Не понимаю, почему о российской угрозе мне рассказывают Блинкен, Байден, Белый дом, а не Банковая и Зеленский

Автор
Айдер Муждабаев Айдер Муждабаев
Дата публикации
Читати українською
Автор
49
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен Новость обновлена 20 января 2022, 10:07
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев сравнил для "Телеграфа" подходы украинской и американской властей к вопросу агрессии РФ

Российские ультиматумы "по безопасности" оттеснили с повестки дня вопрос Крыма. Да и украинская власть не особо активна на этом направлении после саммита Крымской платформы.

Понятно, что сейчас всё на третьем плане кроме угрозы войны.

Путин своего добился. Все теперь думают только о том, как бы усмирить российскую психбольницу. Все остальные вопросы стоят на паузе. Включая вопрос Крыма…

Конечно, Украина могла бы заняться тем, что может сделать и без западных партнеров. К примеру, реализацией права коренного народа Украины на свою национально-территориальную автономию в Крыму – чем страшно можно разозлить Россию. Но я понимаю, что политика сейчас – Россию лишний раз не злить. Так оно, похоже, будет в ближайшие годы.

Я бы не обвинял Запад в недостаточном давлении на Россию. Тут Украине надо с себя начинать.

Не понимаю, почему о российской угрозе мне рассказывают Блинкен, Байден, Белый дом, а не Банковая и Зеленский.

Но понимаю, что так и будет в ближайшие годы. Потому что, по факту, об Украине говорят уже без Украины. При этом надо отдать должное западным партнерам: они нам всё рассказывают, ничего не скрывают, ведут политику публично.

Ну, а мы тут играем далеко не первым номером. Дело в том, что и власть, и общество в Украине – незрелые. А инфантильным людям, детям, не доверяют решать проблемы взрослых.

Простой пример. Мы гордимся тем, что у нас есть двухпартийная поддержка со стороны американцев. Что в Украину приезжает сенатская делегация республиканцев и демократов (которые люто ненавидят друг друга во внутренней политике), показывая, что они по вопросу противостояния российской агрессии, поддержки нашей страны – заодно.

А у нас консенсуса против РФ нет даже в правящей партии. Мы демонстрируем миру, как не надо вести себя во внутренней политике на фоне войны.

Это то, чем отличается украинская политика от западной. И поэтому нам некого тут винить, кроме себя.

Теги:
#США #Крым #Владимир Зеленский #агрессия РФ
В стране прогрессирует новая волна коронавируса
Здоровье
Показатели заболеваемости снова зашкаливают: COVID-статистика на 20 января
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В стране прогрессирует новая волна коронавируса
Показатели заболеваемости снова зашкаливают: COVID-статистика на 20 января
Дата публикации
Категория
Западные союзники поддержат Украину
"Это будет катастрофой для России": Байден озвучил санкции на случай вторжения Путина в Украину
Дата публикации
Категория
США и другие союзники готовы помогать Украине не только на словах
НАТО может передать Украине мощные ракеты на фоне угрозы вторжения России - СМИ
Дата публикации
Категория
Хане Горке было 57 лет
Певица-антивакцинатор специально заразилась COVID-19 и умерла
Дата публикации
Категория
Ирину Сучкову искали - но нашли мертвой
Женщину искали с сентября: убийцы 11-летнего мальчика под Мелитополем признались в новом преступлении