Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев сравнил для "Телеграфа" подходы украинской и американской властей к вопросу агрессии РФ

Российские ультиматумы "по безопасности" оттеснили с повестки дня вопрос Крыма. Да и украинская власть не особо активна на этом направлении после саммита Крымской платформы.

Понятно, что сейчас всё на третьем плане кроме угрозы войны.

Путин своего добился. Все теперь думают только о том, как бы усмирить российскую психбольницу. Все остальные вопросы стоят на паузе. Включая вопрос Крыма…

Конечно, Украина могла бы заняться тем, что может сделать и без западных партнеров. К примеру, реализацией права коренного народа Украины на свою национально-территориальную автономию в Крыму – чем страшно можно разозлить Россию. Но я понимаю, что политика сейчас – Россию лишний раз не злить. Так оно, похоже, будет в ближайшие годы.

Я бы не обвинял Запад в недостаточном давлении на Россию. Тут Украине надо с себя начинать.

Не понимаю, почему о российской угрозе мне рассказывают Блинкен, Байден, Белый дом, а не Банковая и Зеленский.

Но понимаю, что так и будет в ближайшие годы. Потому что, по факту, об Украине говорят уже без Украины. При этом надо отдать должное западным партнерам: они нам всё рассказывают, ничего не скрывают, ведут политику публично.

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Ну, а мы тут играем далеко не первым номером. Дело в том, что и власть, и общество в Украине – незрелые. А инфантильным людям, детям, не доверяют решать проблемы взрослых.

Простой пример. Мы гордимся тем, что у нас есть двухпартийная поддержка со стороны американцев. Что в Украину приезжает сенатская делегация республиканцев и демократов (которые люто ненавидят друг друга во внутренней политике), показывая, что они по вопросу противостояния российской агрессии, поддержки нашей страны – заодно.

А у нас консенсуса против РФ нет даже в правящей партии. Мы демонстрируем миру, как не надо вести себя во внутренней политике на фоне войны.

Это то, чем отличается украинская политика от западной. И поэтому нам некого тут винить, кроме себя.