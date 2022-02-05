Укр

Сбитый в Беларуси “украинский” БПЛА оказался кустарной поделкой боевиков с Донбасса

Автор
Александр Коваленко Александр Коваленко
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БПЛА Spectator Новость обновлена 05 февраля 2022, 18:21
БПЛА Spectator

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что якобы "украинский" БПЛА это кустарный БПЛА локального производства оккупантов на Донбассе, созданный для дискредитации Украины

Как известно, на этой неделе Беларусь попыталась обвинить Украину в том, что якобы "украинский" БПЛА Spectator проводил разведку в воздушном пространстве РБ. Данный БПЛА якобы был посажен 24 января 2022 года белоруской РЭБ, но только 3 февраля предъявлен как "доказательство".

В целом, эта история оказалась фейком от начала и до конца. Но, самое важное то, что представленный белоруской стороной якобы "украинский" БПЛА Spectator и близко таковым не являлся. Я детально разобрал данный фейк и доказал лживые доводы Беларуси. Но, открытым оставался всего один вопрос – что же это был за неведомый БПЛА.

Ведь в модельном ряде украинских БПЛА, даже самых ранних моделей, такой жуткой кустарщины не наблюдалось. В свою очередь и среди российских БПЛА эта модель имела мало, что схожего с серийными образцами, хотя его пытались ошибочно многие причислять к Орлан-10.

И вот, свершилось.

Сегодня в районе Гнутово потерпел крушение БПЛА оккупантов, на котором были размещены ВОГ. Очевидно, что данный БПЛА должен был сбросить боеприпасы на КПП Гнутово, на которое уже осуществлялся налёт вражеских беспилотников.

Но важно то, что этот БПЛА является однотипным с тем, что предъявила Беларусь в своём обвинении к Украине. Это одна и та же кустарного исполнения модель. Сходство – 100%.

Таким образом, можно говорить о том, что якобы "украинский" БПЛА это кустарный БПЛА локального производства оккупантов на Донбассе. Он был переправлен с оккупированной территории Донбасса, через Россию в Беларусь, для организации информационно-психологической спецоперации по дискредитации Украины. Разумеется, осуществлялось это всё под бдительным контролером российских кураторов.

Собственно, фейк, сам по себе, не прожил и суток. А его истоки стали известны всего за 48 часов.

Что тут скажешь. Скучно, девочки, скучно!

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Теги:
#Беларусь #Беспилотник #Подделка #Провокация
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