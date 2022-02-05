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Збитий у Білорусі “український” БПЛА виявився кустарною підробкою бойовиків із Донбасу

Автор
Олександр Коваленко Олександр Коваленко
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БПЛА Spectator Новина оновлена 05 лютого 2022, 18:21
БПЛА Spectator

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що нібито "український" БПЛА це кустарний БПЛА локального виробництва окупантів на Донбасі, створений для дискредитації України

Як відомо, цього тижня Білорусь спробувала звинуватити Україну в тому, що нібито "український" БПЛА Spectator проводив розвідку у повітряному просторі РБ. Цей БПЛА нібито був посаджений 24 січня 2022 року білоруської РЕБ, але лише 3 лютого це подали як "доказ".

В цілому, вся історія виявилася фейком від початку до кінця. Але найважливіше те, що представлений білоруською стороною нібито "український" БПЛА Spectator і близько таким не був. Я детально розібрав цей фейк і довів брехливі аргументи Білорусі. Але відкритим залишалося лише одне питання – що ж це був за невідомий БПЛА.

Адже в модельному ряді українських БПЛА, навіть найраніших моделей, такої моторошної кустарщини не спостерігалося. Своєю чергою, і серед російських БПЛА у цієї моделі мало спільного із серійними зразками, хоча більшість все ж намагалася помилково його зарахувати до Орлан-10.

І ось, відбулося.

Сьогодні в районі Гнутове зазнав катастрофи БПЛА окупантів, на якому було розміщено ВОГ. Очевидно, що БПЛА повинен був скинути боєприпаси на КПП Гнутове, на яке вже здійснювався наліт ворожих безпілотників.

Але важливим є те, що цей БПЛА є однотипним з тим, що висунула Білорусь у своєму звинуваченні до України. Це одна і та сама кустарного виконання модель. Подібність – 100%.

Таким чином можна говорити про те, що нібито "український" БПЛА це кустарний БПЛА локального виробництва окупантів на Донбасі. Він був переправлений з окупованої території Донбасу через Росію до Білорусі для організації інформаційно-психологічної спецоперації з дискредитації України. Зрозуміло, здійснювалося це під пильним контролером російських кураторів.

Власне, фейк сам по собі не прожив і доби. А його витоки стали відомі лише за 48 годин.

Що тут скажеш? Нудно, дівчатка, нудно!

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Теги:
#Білорусь #Безпілотник #Підробка #Провокація
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