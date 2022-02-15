России тесно и скучно: одиозный чиновник Путина намекнул на войну и захваты

Сурков не исключил в будущем проявлений "контактной геополитики" со стороны русской Федерации

Бывший помощник российского президента Владислав Сурков обнародовал свое видение ситуации, сложившейся вокруг конфликта России и Украины, подчеркнув, что в будущем ожидается принятие большого количества решений, касающихся геополитики, возможно даже контактной, а также сообщил, что российская сторона выступает в этом конфликте исключительно "за мир", однако "не похабный, а правильный".

Указанная статья была опубликована в журнале "Актуальные комментарии".

По словам политика, в далекие времена геополитика дала возможность некоторым "банальностям" до сих пор использовать их, как для создания идеологических конструкций, так и для военно-стратегических гаданий. Речь идет о пунктах, которые определяют характер стран и заключаются в том, что размер территории имеет значение, а контроль пространства является основой выживания.

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По мнению Суркова, еще в феврале 1918 г. состоялось историческое заседание русской социал-демократической рабочей партии, где было утверждено оскорбительное для российской стороны решение по заключению мира с Германией, известное больше как Брестский договор. Однако, согласно условиям этой "похабной" договоренности, России пришлось отказаться от огромных территорий: Прибалтики, Белоруссии и Украины. Западная граница "откатилась" далеко на восток, отбросив Россию "в никуда".

По словам российского политика, если сравнивать современную карту европейской части РФ с картой, утвержденной Брестским миром, то отличий много не найдется, потому, что касается прогнозов, то Сурков убежден, что уже в ближайшее время ожидается "много геополитики". Речь идет, как о практической и прикладной, так и о контактной, мол, "а как иначе быть, если тесно, скучно и неудобно оставаться в условиях пошлого мира".

Напоследок Сурков добавил:

"Мы за мир. Разумеется. Но не за пошлый. За правильный", — сказал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинский президент Владимир Зеленский недавно обратился к населению страны из-за усиления паники из-за вероятного вторжения России для того, чтобы развеять опасения людей и внедрил новый государственный праздник, который отныне будут отмечать 16 февраля.