Росії тісно і нудно: одіозний чиновник Путіна натякнув на війну та захоплення

Сурков не виключив у майбутньому проявів "контактної геополітики" з боку Російської Федерації

Колишній помічник російського президента Владислав Сурков оприлюднив своє бачення ситуації, яка склалася навколо конфлікту Росії та України, наголосивши, що у майбутньому очікується прийняття великої кількості рішень, що стосуються геополітики, можливо навіть контактної (очевидно, натяк на конфлікти, можливо, військові – ред. редакцією), а також повідомив, що російська сторона виступає у цьому конфлікті виключно "за мир", проте "не похабний, а правильний".

Вказану статтю було надруковано у журналі "Актуальні коментарі".

За словами політика, у далекі часи геополітика дала можливість деяким "банальностям" дотепер використовувати їх, як для створення ідеологічних конструкцій, так і для військово-стратегічних ворожінь. Мова йде про пункти, які визначають характер країн та полягають у тому, що розмір території має значення, а контроль простору є основою виживання.

На думку Суркова, ще у лютому 1918 відбулося історичне засідання російської соціал-демократичної робітничої партії, де було затверджено образливе для російської сторони рішення щодо укладання миру з Німеччиною, відомий більше як Брестський. Проте, згідно з його умовами цієї "похабної" домовленості, Росії довелося відмовитися від величезних територій: Прибалтики, Білорусії та України. Західний кордон "відкотився" далеко на схід, відкинувши Росію "в нікуди".

За словами російського політика, якщо порівнювати сучасну карту європейської частини РФ із картою, затвердженою Брестським світом, то відмінностей багато не знайдеться.

Що стосується прогнозів, то Сурков переконаний, що вже найближчим часом очікується "багато геополітики". Мова йде, як про практичну та прикладну, так і про контактну, мовляв, "а як інакше бути, якщо тісно, нудно та незручно залишатися в умовах похабного світу".

Наостанок Сурков додав:

"Ми за мир. Зрозуміло. Але не за похабний. За правильний", — сказав він.

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