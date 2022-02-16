Со слезами на глазах: День единения в Верховной Раде (фоторепортаж)

В столь патриотичный праздник волю эмоциям дали даже иностранные гости

В среду, 16 февраля, в Украине отмечают День единения — новый праздник, дата которого совпадает с анонсированным Западом вторжением России в нашу страну. Во всех городах развесили флаги, а в Верховной Раде политики облачились в вышиванки и не скрывают слез на глазах.

Как передает из зала заседаний корреспондент "Телеграфа", сегодняшнее утро в парламенте началось с гимна Украины. Флагов в Раде много, как никогда, а некоторые нардепы даже обернулись в них в знак единения.

День единения в Верховной Раде

Хор и флаги Украины

С трибуны звучат патриотические заявление, во время которых политики не скрывают своих эмоций. В частности, очень яркую речь произнес депутат Сейма Литовской Республики Эмануэлис Зингерис о мире и необходимости НАТО для Украины.

"Мы (Литва и наша страна — ред.) стоим вместе до того момента, пока Украина не будет независимо полностью", — сказал Зингерис, закончив свое выступления словами "Слава Украине" и вытирая слезы с глаз.

Эмануэлис Зингерис говорил о мире и необходимости НАТО для Украины

Политик не скрывал эмоций

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Напомним, День единения в Украине проходит в тот день, на который многие западные СМИ "назначали" вторжение в Украину. Таблоиды из Британии писали про риски ночью, но украинцы уже успели посмеяться над заявлением.