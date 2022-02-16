Зі сльозами на очах: День єднання у Верховній Раді (фоторепортаж)

У таке патріотичне свято волю емоціям дали навіть іноземні гості

У середу, 16 лютого, в Україні відзначають День єднання — нове свято, дата якого збігається з анонсованим Заходом вторгненням Росії до нашої країни. У всіх містах розвісили прапори, а у Верховній Раді політики вдяглися у вишиванки і не приховують сліз на очах.

Як передає із зали засідань кореспондент "Телеграфа", сьогоднішній ранок у парламенті розпочався з гімну України. Прапорів у Раді багато, як ніколи, а деякі нардепи навіть обернулися в них на знак єднання.

День єднання у Верховній Раді

Хор та прапори України

З трибуни звучать патріотичні заяви, під час яких політики не приховують своїх емоцій. Зокрема, дуже яскраву промову виголосив депутат Сейму Литовської Республіки Емануеліс Зінгеріс про мир та необхідність НАТО для України.

"Ми (Литва і наша країна — ред.) стоїмо разом до того моменту, поки Україна не буде незалежно повністю", — сказав Зінгеріс, закінчивши виступ словами "Слава Україні" і витираючи сльози з очей.

Емануеліс Зінгеріс говорив про мир та необхідність НАТО для України

Політик не приховував емоцій

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Нагадаємо, День єднання в Україні проходить того дня, на який багато західних ЗМІ "призначали" вторгнення в Україну. Таблоїди з Британії писали про ризики вночі, але українці вже встигли посміятися з заяви.