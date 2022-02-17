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Банковая надумала менять Шмыгаля: названы имена фаворитов на место премьера

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Главных претендентов на кресло премьера уже два Новость обновлена 17 февраля 2022, 11:11
Главных претендентов на кресло премьера уже два

Разговоры об увольнении нынешнего главы Кабмина начались давно

В Украине вскоре может снова поменяться премьер-министр. Дениса Шмыгаля на этом посту могут сменить одним из претендентов, выбранных представителями Офиса президента.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на личные источники в ОП.

Собеседник издания сообщил, что главных кандидатур на место главы Кабинета министров сейчас две.

  • Александр Кубраков. Нынешнего министра инфраструктуры Украины, который вступил на должность в мае 2021 года, якобы поддерживает замглавы Офиса Кирилл Тимошенко. 39-летний политик родился на Днепропетровщине. Образование — высшее, является выпускником Киевского экономического университета им. Вадима Гетьмана. Изначально пришел в политику с партией "Слуга народа".
  • Ростислав Шурпа. Эту кандидатуру, согласно инсайдам, выдвигает сам глава ОП Андрей Ермак. Сейчас Шурпа является одним из замов главы Офиса президента, свое назначение получил только в ноябре 2021 года. 38-летний уроженец Львова, имеет два диплома о высшем образовании (Львов и Киев). Ранее возглавлял завод "Запорожсталь".

По мнению собеседника "Телеграфа", более вероятно, что Шмыгаля могут заменить именно Шурпой. Все потому, что он якобы "ближе и понятнее президенту". В случае Кубракова общество может начать возмущаться отдельными проблемами в "Большом строительстве", которое тот курирует.

Напомним, что среди прочих вероятных громких отставок в правительстве серьезно рассматривается вопрос замены Ирины Венедиктовой на посту Генерального прокурора Украины.

Теги:
#Премьер-министр #Денис Шмыгаль #Александр Кубраков
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