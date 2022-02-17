Банкова надумала міняти Шмигаля: названо імена фаворитів на місце прем’єра

Розмови про звільнення нинішнього голови Кабміну почалися давно

В Україні незабаром може знову змінитись прем’єр-міністр. Дениса Шмигаля на цій посаді може змінити один із претендентів, обраних представниками Офісу президента.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на особисті джерела у ОП.

Співрозмовник видання повідомив, що головних кандидатур на місце голови Кабінету міністрів наразі дві.

Олександр Кубрак. Нинішнього міністра інфраструктури України, який обійняв посаду у травні 2021 року, нібито підтримує заступник глави Офісу Кирило Тимошенко. 39-річний політик народився на Дніпропетровщині. Освіта — вища, є випускником Київського економічного університету ім. Вадима Гетьмана. Спочатку прийшов у політику із партією "Слуга народу".

Нинішнього міністра інфраструктури України, який обійняв посаду у травні 2021 року, нібито підтримує заступник глави Офісу Кирило Тимошенко. 39-річний політик народився на Дніпропетровщині. Освіта — вища, є випускником Київського економічного університету ім. Вадима Гетьмана. Спочатку прийшов у політику із партією "Слуга народу". Ростислав Шурпа. Цю кандидатуру, згідно з інсайдами, висуває сам голова ВП Андрій Єрмак. Зараз Шурпа є одним із заступників глави Офісу президента, своє призначення отримав лише у листопаді 2021 року. 38-річний уродженець Львова, має два дипломи про вищу освіту (Львів та Київ). Раніше очолював завод "Запоріжсталь".

На думку співрозмовника "Телеграфа", ймовірніше, що Шмигаля можуть замінити саме Шурпою. Все тому, що він начебто "ближчий і зрозуміліший для президента". У випадку Кубракова суспільство може почати обурюватися окремими проблемами у "Великому будівництві", яким той опікується.

Нагадаємо, що серед можливих гучних відставок в уряді серйозно розглядається питання заміни Ірини Венедиктової на посаді Генерального прокурора України.