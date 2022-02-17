Круче Титаника: фото Зеленского с учений в Азовском море стало мемом
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Президент весьма "органично" вписался в разные ситуации
В четверг, 17 февраля, украинский лидер Владимир Зеленский побывал на побережье Азовского моря. Президент успел понаблюдать за маневрами украинских кораблей в акватории и подарить украинцам снимок, который быстро стал настоящим мемом.
Несколько наиболее удачных фотожаб, увиденных на просторах Facebook, покажет и "Телеграф".
Фотография, на которой Владимир Зеленский стоит, облокотившись на перила морского судна, сразу понравилась пользователям сетей. Поэтому волна смешных мемов не заставила себя ждать.
В одном из вариантов украинский президент заменил героиню Кейт Уинслет в знаменитом "Титанике" — рядом с ним поместили персонажа Леонардо ди Каприо. Фотожаба стала достойным римейком одной из известнейших сцен фильма.
Еще один мем "запечатлел" политика на фоне последних столкновения правоохранителей и ФОП (украинская аббревиатура ФЛП — физических лиц предпринимателей) в Киеве.
Также Зеленского предложили на замену маленькой девочке в знаменитой фотожабе с горящим домом.
Оригинал снимка был размещен на Facebook-странице президента всего лишь несколько часов назад. Можно не сомневаться, что народного творчества вскоре станет еще больше.
Ранее Владимир Зеленский стал звездой соцсетей и главным героем мемов после своего обращения к украинцам по поводу необходимости отставить панику перед якобы существующей угрозой вторжения России. Тогда в интернете шутили, что президент призвал к спокойствию всех, кроме жителей Харькова.
Также "Телеграф" делал подборку наиболее ярких шуток и фотожаб касаемо вероятного начала войны с Россией.
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