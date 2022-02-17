Круче Титаника: фото Зеленского с учений в Азовском море стало мемом

Президент весьма "органично" вписался в разные ситуации

В четверг, 17 февраля, украинский лидер Владимир Зеленский побывал на побережье Азовского моря. Президент успел понаблюдать за маневрами украинских кораблей в акватории и подарить украинцам снимок, который быстро стал настоящим мемом.

Несколько наиболее удачных фотожаб, увиденных на просторах Facebook, покажет и "Телеграф".

Фотография, на которой Владимир Зеленский стоит, облокотившись на перила морского судна, сразу понравилась пользователям сетей. Поэтому волна смешных мемов не заставила себя ждать.

В одном из вариантов украинский президент заменил героиню Кейт Уинслет в знаменитом "Титанике" — рядом с ним поместили персонажа Леонардо ди Каприо. Фотожаба стала достойным римейком одной из известнейших сцен фильма.

Взято с просторов Facebook

Еще один мем "запечатлел" политика на фоне последних столкновения правоохранителей и ФОП (украинская аббревиатура ФЛП — физических лиц предпринимателей) в Киеве.

Взято с просторов Facebook

Также Зеленского предложили на замену маленькой девочке в знаменитой фотожабе с горящим домом.

Вариант с Зеленским. Взято с просторов Facebook

Изначальный вариант мема

Оригинал снимка был размещен на Facebook-странице президента всего лишь несколько часов назад. Можно не сомневаться, что народного творчества вскоре станет еще больше.

Ранее Владимир Зеленский стал звездой соцсетей и главным героем мемов после своего обращения к украинцам по поводу необходимости отставить панику перед якобы существующей угрозой вторжения России. Тогда в интернете шутили, что президент призвал к спокойствию всех, кроме жителей Харькова.

Также "Телеграф" делал подборку наиболее ярких шуток и фотожаб касаемо вероятного начала войны с Россией.