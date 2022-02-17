Крутіше, ніж Титанік: фото Зеленського з навчань в Азовському морі стало мемом
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 49
Президент досить "органічно" вписався в різні ситуації
У четвер, 17 лютого, український лідер Володимир Зеленський побував на узбережжі Азовського моря. Президент встиг поспостерігати за маневрами українських кораблів в акваторії та подарувати українцям знімок, який швидко став справжнім мемом.
Декілька найбільш вдалих фотожаб, знайдених на просторах Facebook, покаже і "Телеграф".
Фотографія, на якій Володимир Зеленський стоїть, спершись на перила морського судна, одразу сподобалася користувачам мережі. Тому хвиля смішних мемів не забарилася.
В одному із варіантів український президент замінив героїню Кейт Вінслет у знаменитому "Титаніку" — поруч із ним розмістили персонажа Леонардо ді Капріо. Фотожаба стала гідним римейком однієї із найвідоміших сцен фільму.
Ще один мем "зафіксував" політика на тлі останніх зіткнень правоохоронців та ФОП (фізичних осіб підприємців) у Києві.
Також Зеленським запропонували замінити маленьку дівчинку у знаменитій фотожабі з будинком, який горить.
Оригінал знімка був розміщений на Facebook-сторінці президента лише кілька годин тому. Можна не сумніватися, що народної творчості незабаром стане ще більше.
Раніше Володимир Зеленський став зіркою соцмереж та головним героєм мемів після свого звернення до українців щодо необхідності відставити паніку перед нібито наявною загрозою вторгнення Росії. Тоді в інтернеті жартували, що президент закликав до спокою всіх, окрім жителів Харкова.
Також "Телеграф" робив добірку найяскравіших жартів і фотожаб щодо можливого початку війни з Росією.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-