У Путина прокомментировали массовую эвакуацию людей из Донецка

В Москве сообщили, что не располагают информацией об эвакуации населения Донбасса на российские территории

В Российской Федерации официально заявили, что не располагают никакими сведениями о массовой эвакуации населения в Ростовскую область из-за военного обострения на временно оккупированных территориях.

Как сообщает "Телеграф", ссылаясь на Интерфакс, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что информации о том, что именно в этот момент происходит на территории самопровозглашенной "Донецкой народной республики", у Кремля нет.

Об этом представитель российского лидера сказал в комментарии журналистам.

"Я не знаю, что сейчас происходит в (председатель "ДНР", — ред. редакцией) Пушилина", — заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что "не владеет информацией", согласованы ли действия донецких боевиков с российским государством.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Донбассе выступили с заявлением об эвакуации детей, женщин и пожилых людей с временно оккупированной территории.

Позже в сети свелась информация, что на неподконтрольных территориях, в частности в Донецке, зазвучали сирены, призывающие мирных жителей покинуть собственные дома.