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У Путіна прокоментували масову евакуацію людей із Донецька

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Дмитро Пєсков Новина оновлена 18 лютого 2022, 17:58
Дмитро Пєсков

У Москві повідомили, що не мають інформації щодо евакуації населення Донбасу на російські території

У Російській Федерації офіційно заявили, що не мають жодних відомостей щодо масової евакуації населення до Ростовської області через військове загострення на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє "Телеграф", посилаючись на Інтерфакс, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков наголосив, що інформації стосовно того, що саме в цей момент відбувається на території самопроголошеної "Донецької народної республіки", у Кремля немає.

Про це представник російського лідера сказав у коментарі журналістам.

"Я не знаю, що зараз відбувається у (голова "ДНР", — ред. редакцією) Пушиліна", — заявив Пєсков.

Окрім того, прессекретар додав, що "не володіє інформацією", чи це узгоджені ці дії з російською державою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Донбасі виступили із заявою про евакуацію дітей, жінок та людей похилого віку з тимчасово окупованої території.

Пізніше у мережі звилась інформація, що на непідконтрольних територіях, зокрема у Донецьку, зазвучали сирени, які закликали мирних жителів покинути власні будинки.

Теги:
#Росія #Путін #Евакуація #Донбас
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