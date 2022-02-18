Укр

"Мы не можем подстраиваться под Россию": Бутусов об обострении на Донбассе

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
10
Юрий Бутусов Новость обновлена 18 февраля 2022, 21:44
Юрий Бутусов

Бутусов считает, что Украина должна быть готова к любым действиям агрессора

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов считает, что Украина не должна разворачивать эвакуационную кампанию, как это организовали боевики в ОРДЛО, а усилиться в плане боеспособности армии.

Как передает "Телеграф", об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 18 февраля.

Так, Бутусов не считает, что Украина в данный момент должна проводить какие-то эвакуационное меры. По его словам, главная задача нашей страны сейчас – обеспечить боеспособность армии, закупку техники и вооружения. В таком случае, уверен журналист, есть возможность реагировать на любые кризисы и обострение обстановки.

"Мы не можем подстраиваться под все действия России. Она ведь может нанести удар не только на Донбассе, а и на других направлениях. Мы не можем эвакуировать Украину из Украины. Мы должны защитить ее на том месте, где подвергнемся удару и атаке. Для этого прежде всего нужно срочное повышение боеготовности армии", — рассказал Бутусов.

Он отметил, что нужно призывать к вооруженным силам Украины добровольцев, но ни должны иметь профессиональные навыки.

"Мы должны готовимся к любым сценариям действий Российской Федерации", — подчеркнул Бутусов.

Как сообщалось, в последние дни на Донбассе резко обострилась ситуация: боевики ежедневно осуществляют более полусотни обстрелов украинских позиций и подконтрольных правительству Украины населенных пунктов.

Теги:
#Украина #Донбасс #Юрий Бутусов #Эвакуацыя
Людей из оккупированной части Донбасса вывозят в Россию
Украина
Обострение на Донбассе и вывоз жителей в Россию: что происходит, все подробности (обновляется)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Людей из оккупированной части Донбасса вывозят в Россию
Обострение на Донбассе и вывоз жителей в Россию: что происходит, все подробности (обновляется)
Дата публикации
Категория
Данилов прокомментировал обострение на Донбассе
"Никаких нападений на гражданских": Данилов ответил на обвинения Украины в провокациях на Донбассе
Дата публикации
Категория
Взрыв автомобиля в оккупированном Донецке
Взрыв прогремел в центре Донецка: первые фото и видео
Дата публикации
Категория
Происходящее напоминает подготовку к большой войне
Провокация, эвакуация, повод к войне – что сейчас происходит на оккупированном Донбассе
Дата публикации
Категория
Жителям Донецка подготовили места на Ростовщине
Главари "ДНР" и "ЛНР" выступили с резонансным заявлением насчет войны и России