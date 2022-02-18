"Мы не можем подстраиваться под Россию": Бутусов об обострении на Донбассе

Бутусов считает, что Украина должна быть готова к любым действиям агрессора

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов считает, что Украина не должна разворачивать эвакуационную кампанию, как это организовали боевики в ОРДЛО, а усилиться в плане боеспособности армии.

Как передает "Телеграф", об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 18 февраля.

Так, Бутусов не считает, что Украина в данный момент должна проводить какие-то эвакуационное меры. По его словам, главная задача нашей страны сейчас – обеспечить боеспособность армии, закупку техники и вооружения. В таком случае, уверен журналист, есть возможность реагировать на любые кризисы и обострение обстановки.

"Мы не можем подстраиваться под все действия России. Она ведь может нанести удар не только на Донбассе, а и на других направлениях. Мы не можем эвакуировать Украину из Украины. Мы должны защитить ее на том месте, где подвергнемся удару и атаке. Для этого прежде всего нужно срочное повышение боеготовности армии", — рассказал Бутусов.

Он отметил, что нужно призывать к вооруженным силам Украины добровольцев, но ни должны иметь профессиональные навыки.

"Мы должны готовимся к любым сценариям действий Российской Федерации", — подчеркнул Бутусов.

Как сообщалось, в последние дни на Донбассе резко обострилась ситуация: боевики ежедневно осуществляют более полусотни обстрелов украинских позиций и подконтрольных правительству Украины населенных пунктов.