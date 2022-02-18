"Ми не можемо підлаштовуватися під Росію": Бутусов про загострення на Донбасі

Бутусов вважає, що Україна має бути готова до будь-яких дій агресора

Головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов вважає, що Україна не повинна розгортати евакуаційну кампанію, як це організували бойовики в ОРДЛО, а посилитись у плані боєздатності армії.

Як передає "Телеграф", про це він сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" у п’ятницю, 18 лютого.

Так, Бутусов не вважає, що Україна наразі має проводити якісь евакуаційні заходи. За його словами, головне завдання нашої країни зараз – забезпечити боєздатність армії, закупівлю техніки та озброєння. У такому разі, впевнений журналіст, є можливість реагувати на будь-які кризи та загострення ситуації.

"Ми не можемо підлаштовуватися під усі дії Росії. Адже вона може завдати удару не тільки на Донбасі, а й на інших напрямках. Ми не можемо евакуювати Україну з України. Ми повинні захистити її на тому місці, де зазнаємо удару й атаки. Для цього насамперед потрібне термінове підвищення боєздатності армії", — розповів Бутусов.

Він зазначив, що потрібно закликати до збройних сил України добровольців, але вони повинні мати професійні навички.

"Ми повинні готуватися до будь-яких сценаріїв дій Російської Федерації", — наголосив Бутусов.

Як повідомлялося, останніми днями на Донбасі різко загострилася ситуація: бойовики щодня здійснюють понад півсотні обстрілів українських позицій та підконтрольних уряду України населених пунктів.