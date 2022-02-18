"Я против": Яценюк объяснил, почему Украина не должна эвакуировать жителей из прифронтовых районов

Яценюк призвал Украину усилиться на линии фронта силами ГСЧС

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк выступает против эвакуации украинцев из прифронтовой зоны на Донбассе, как это делают боевики "ЛНР" и "ДНР" на подконтрольных им территориях Донбасса.

Как передает "Телеграф", об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 18 февраля.

По его словам, Россия начала эвакуацию украинцев на оккупированных территориях только по одной причине: эвакуация — это еще одна часть войны против нашей страны, где РФ показывает, мол, именно Украина хочет напасть на Донбасс

Яценюк считает, что оккупантов не волнуют судьбы мирных людей.

"Там происходит ужас, они используют людей просто как пушечное мясо", — добавил экс-премьер-министр.

По мнению Яценюка, Украине не следует идти навстречу России и приобщаться к эвакуации.

"Если мы сейчас проводим эвакуацию украинских граждан из части территории, где мы контролируем, то это мы играем полностью в российский нарратив. Все российские медиа покажут, что якобы полученные данные о подготовке к нападению на Донецк и Луганск — "это же правда". Так скажет российское телевидение", — рассказал в эфире Яценюк.

Он добавил, что Украина должна направить на Донбасс дополнительные силы по чрезвычайным ситуациям, гуманитарный конвой и медицинское обеспечение.

Как сообщалось, главари боевиков "ЛДНР" в пятницу опубликовали заявления о срочной эвакуации гражданских в Россию. Впоследствии выяснилось, что и один и второй боевик записали видео загодя — 16 февраля.