"Я проти": Яценюк пояснив, чому Україна не повинна евакуювати жителів із прифронтових районів

Яценюк закликав Україну посилитися на лінії фронту силами ДСНС

Лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014–2016) Арсеній Яценюк виступає проти евакуації українців з прифронтової зони на Донбасі, як це роблять бойовики "ЛНР" та "ДНР" на підконтрольних їм територіях Донбасу.

Як передає "Телеграф", про це він сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 18 лютого.

За його словами, Росія розпочала евакуацію українців на окупованих територіях лише з однієї причини: евакуація — це є ще одна частина війни проти нашої країни, де РФ показує, мовляв, саме Україна хоче напасти на Донбас

Яценюк вважає, що окупантів не турбують долі мирних людей.

"Там відбувається жах, вони використовують людей просто як гарматне м'ясо", — додав експрем'єр-міністр.

На думку Яценюка, Україні не слід йти назустріч Росії та долучатися до евакуації.

"Якщо ми зараз проводимо евакуацію українських громадян з частини території, де ми контролюємо, то це ми граємо повністю в російський наратив. Всі російські медіа покажуть, що начебто отримані дані про підготовку до нападу на Донецьк і Луганськ – "це ж правда". Так скаже російське телебачення", — розповів в ефірі Яценюк.

Він додав, що Україна має надіслати на Донбас додаткові сили з надзвичайних ситуацій, гуманітарний конвой і медичне забезпечення.

Як повідомлялося, главарі бойовиків "ЛДНР" у п'ятницю опублікували заяви про термінову евакуацію цивільних до Росії. Згодом з'ясувалося, що й один і другий бойовик записали відео заздалегідь — 16 лютого.