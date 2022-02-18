Укр

"Терпильная" позиция — путь в никуда: Билецкий о ситуации на Донбассе

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Андрей Билецкий Новость обновлена 18 февраля 2022, 23:03
Андрей Билецкий

Лидер "Национального корпуса" призвал Украину на Донбассе наносить точечные удары

Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий считает, что позиция Украины не давать ответ на действия оккупантов на Донбассе позволяет врагу чувствовать себя безнаказанным. Как сообщает "Телеграф", об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 18 февраля.

Так, Билецкий заявил, что Украине нужно пройти по "сложной тропе". Ведь с одной стороны Россия может реализовывать "гляйвицкий" или "майнильский" сценарий, с другой – решение украинских сил не атаковать врага в ответ может привести к ошибкам.

"Мы должны быть осторожны, с одной стороны. Но не давать ответ, это, в прямом смысле, "терпильная" позиция — это путь в никуда. Он приводит к ощущению безнаказанности, к тому, что враг якобы может делать что угодно. У нас есть возможность наносить точечные удары. У нас есть все средства для контрбатарейной борьбы, высокоточное оружие, разведка… Любая вещь не должна оставаться без наказания", — сказал Билецкий в эфире.

По мнению Билецкого, Украина в войне на Донбассе обязана наносить точечные удары, учитывая многолетний пример Израиля в борьбе с врагами.

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Теги:
#Донбасс #Андрей Билецкий #Війна
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