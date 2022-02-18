"Терпільна" позиція — шлях в нікуди: Білецький про ситуацію на Донбасі

Лідер "Національного корпусу" закликав Україну на Донбасі наносити точкові удари

Лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький вважає, що позиція України не давати відповідь на дії окупантів на Донбасі дозволяє ворогові відчувати себе безкарним. Як повідомляє "Телеграф", про це він сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 18 лютого.

Так, Білецький заявив, що Україні треба пройти досить "складною стежкою". Адже з одного боку Росія може реалізовувати "гляйвіцький" чи "майнільський" сценарій, з іншого – рішення українських сил не атакувати ворога у відповідь може призвести до помилок.

"Ми маємо бути обережними, з одного боку. Та не давати відповідь, це, в прямому сенсі, "терпільна" позиція — це шлях в нікуди. Він призводить до відчуття безкарності, до того, що ворог нібито може робити що завгодно. У нас є можливість наносити точкові удари. У нас є всі засоби для контрбатарейної боротьби, високоточна зброя, є розвідка… Будь-яка річ не повинна залишатися без покарання", — сказав Білецький в ефірі.

На думку Білецького, Україна у війні на Донбасі зобов’язана наносити точкові удари, враховуючи багаторічний приклад Ізраїлю у боротьбі з ворогами.

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