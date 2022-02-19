"Он же не полный ид**т": Яценюк указал на одну особенность "психологии Путина"

Яценюк против тех или иных уступок Украине в противостоянии с Путиным

Лидер партии "Народный фронт", бывший премьер-министр Украины (2014–2016) Арсений Яценюк считает, что Украина не должна идти на какие-либо уступки, в том числе о намерениях в отношении НАТО, иначе президент Российской Федерации Владимир Путин почувствует нашу слабость и не отступит. Такое мнение он высказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 18 февраля, сообщает "Телеграф".

По мнению Яценюка, российский лидер – "не полный идиот", а "очень серьезный враг, который все просчитывает". Так, если он увидит отказ Украины от планов вступить в НАТО, то может сыграть против нас с нашими западными союзниками. Кроме того, есть вариант развертывания ситуации как в 2014 году. А также, перечисляет Яценюк, недопустимая уступка Украины по отказу от НАТО может привести к зависимости от России не только в экономическом, но и военном плане – вплоть до вступления в Организацию договора о коллективной безопасности.

"Как работает психология Путина? Я имел с ним возможность встречаться, так что знаю: если ты только сделал задний шаг, если только он услышал твою слабость – он раздавливает. Если только он увидел и почувствовал, что ты не просто стоишь, а защищаешься и имеешь позицию – вот тогда Путин начнет с тобой говорить. И тогда он будет отступать", – рассказал в эфире Яценюк.

Новость дополняется.