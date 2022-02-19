"Він же не повний ід**т": Яценюк вказав на одну особливість "психології Путіна"

Яценюк проти тих чи інших поступок Україні у протистоянні з Путіним

Лідер партії "Народний фронт", колишній прем'єрміністр України (2014–2016) Арсеній Яценюк вважає, що Україна не має йти на будь-які поступки, в тому числі щодо намірів стосовно НАТО, інакше президент Російської Федерації Володимир Путін відчуває нашу слабкість і не відступить. Таку думку він висловив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 18 лютого, повідомляє "Телеграф".

На думку Яценюка, російський лідер – "не повний ідіот", а "дуже серйозний ворог, який все прораховує". Так, якщо він побачить відмову України від планів вступити до НАТО, то може зіграти проти нас із нашими західними союзниками. Крім того, є варіант розгортання ситуації, як в 2014 році. А також, перелічує Яценюк, неприпустима поступка України щодо відмови від НАТО може призвести до залежності від Росії не лише в економічному, а й військовому плані – аж до вступу в Організацію договору про колективну безпеку.

"Як працює психологія Путіна? Я мав з ним можливість зустрічатися, тож знаю: якщо ти тільки зробив задній крок, якщо тільки він почув твою слабкість – він розчавлює. Якщо тільки він побачив і відчув, що ти не просто стоїш, а захищаєшся і маєш позицію – ось тоді Путін почне з тобою говорити. І тоді він буде відступати", — розповів у ефірі Яценюк.

Як повідомлялося, Путін піднімає тему нерохширення НАТО трохи не на кожній зустрічі із лідерами західних країн. Так, він обговорював із канцлером ФРН 15 лютого вимоги Росії щодо безпеки, серед яких і питання вступу України до Альянсу.