"Не делайте этого": Порошенко назвал условие, при котором Путин заберет всю Украину

По мнению Порошенко, идти на уступки в противостоянии с Путиным недопустимо

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко выступает против отклонения Украины от курса НАТО. Иначе, по его мнению, президент Российской Федерации Владимир Путин не отступит от своих планов касательно нашей страны. Об этом нардеп сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 18 февраля, сообщает "Телеграф".

Так, Порошенко выступил в эфире с призывом "Не делайте уступок России".

"За пять лет моей каденции Путин боролся с одним: "Нет Украине в НАТО". Мы боролись и внесли изменения в Конституцию. Затем он сказал: "Нет НАТО в Украине". Прекратите обучение, обмен специалистов и вооружение, потому что я выдвигаю ультиматум. Сейчас он говорит "нет" НАТО в Восточной Европе, выведите НАТО из Болгарии, Румынии, уберите противовоздушные ракеты…" — рассказал в эфире нардеп.

По его мнению, попытка Украины пойти на уступки или найти компромисс с РФ приведет лишь к натиску со стороны Путина.

"Если ты договариваешься с Путиным – он идет так далеко, как ему позволят. Поэтому, если уступать Путину – Путин заберет всю Украину", — уверен Порошенко.

Пятый президент добавил, что Украина должна продолжать борьбу за членство в НАТО и Европейском Союзе.

Как сообщалось, ранее Путин проговорился, почему выступает категорически против вступления Украины в НАТО — вопрос оказался в оккупированном Россией Крымском полуострове.