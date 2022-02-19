"Не робіть цього": Порошенко назвав умову, за якої Путін забере всю Україну

На думку Порошенка, йти на поступки у протистоянні з Путіним недопустимо

Лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко виступає проти відхилення України від курсу НАТО. Інакше, на його думку, президент Російської Федерації Володимир Путін не відступить від своїх планів щодо нашої країни. Про це нардеп сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 18 лютого, повідомляє "Телеграф".

Так, Порошенко виступив в ефірі з закликом "Не робіть поступок Росії".

"За п’ять років моєї каденції Путін боровся з одним: "Ні Україні в НАТО". Ми боролися і внесли зміни до Конституції. Потім він сказав: "Ні НАТО в Україні". Припиніть навчання, обмін фахівців і озброєння, бо я висуваю ультиматум. Зараз він каже "ні" НАТО в Східній Європі, виведіть НАТО з Болгарії, Румунії, приберіть протиповітряні ракети…" – розповів в ефірі нардеп.

На його думку, спроба України піти на поступки чи знайти компроміс з РФ приведе лише до натиску з боку Путіна.

"Якщо ти домовляєшся з Путіним – він іде так далеко, як йому дозволять. Тому якщо уступати Путіну – Путін забере всю Україну", — впевнений Порошенко.

П’ятий президент додав, що Україна має продовжувати боротьбу за членство в НАТО та Європейському Союзі.

Як повідомлялося, раніше Путін проговорився, чому виступає категорично проти вступу України до НАТО — питання в окупованому Росією Кримському півострові.