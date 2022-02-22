Укр

Путина уличили в сплошной лжи об Украине: разбор громкого обращения

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Лидер РФ Владимир Путин Новость обновлена 22 февраля 2022, 18:40
Лидер РФ Владимир Путин

Украинские аналитики и активисты "покопались" в высказываниях российского президента и нашли там очень много неправдивых фактов

Украинские волонтеры решили подробно разобрать речь российского президента Владимира Путина после официального заявления о признании "ДНР" и "ЛНР" "независимыми государствами" и проверить ее на наличие фейков и манипуляций.

В исследовании статьи российского лидера по историческому единству россиян и украинцев приняли участие около трех десятков независимых украинских фактчекеров, аналитиков и активистов, которые уже успели окрестить речь Путина как "методичку российской пропаганды об Украине".

Согласно имеющимся данным, подавляющее большинство заявлений российского лидера озвучивались по умолчанию фактов, замене понятий, навешивания ярлыков, использования фальшивых связей, аналогий и трактовок, сочетания правды и лжи, а также откровенной лжи. Кроме того, факты, которые приводил в пример Путин, не содержат фактажа и являются лишь бездоказательной ложью.

Ниже "Телеграф" собрал "самые лживые" тезисы президента РФ и объяснения к ним:

Неправдивые\лживые тезисы российского лидера
Неправдивые\лживые тезисы российского лидера

Следует также отметить, что кроме лжи и систематических манипуляционных тезисов Путин иногда упоминал и правдивые факты. Однако, по сравнению с ложными, их было очень мало.

Правдивые тезисы российского президента
Правдивые тезисы российского президента

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Россия не признает суверенитет украинского государства.

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#Украина #Путин #Ложь #Заявления
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