Путіна викрили в суцільній брехні про Україну: розбір гучного звернення

Українські аналітики та активісти "покопалися" в промові російського президента та знайшли там дуже багато неправдивих фактів

Українські волонтери вирішили детально розібрати промову російського президента Володимира Путіна після офіційної заяви про визнання "ДНР" та "ЛНР" "незалежними державами" та перевірити її на наявність фейків та маніпуляцій.

У дослідженні статті російського лідера щодо історичної єдності росіян та українців участь взяли близько трьох десятків незалежних українських фактчекерів, аналітиків та активістів, які вже встигли охрестити промову Путіна як "методичку російської пропаганди про Україну".

Згідно з наявними даними, переважна більшість заяв російського лідера озвучувалися із замовчуванням фактів, підміною понять, навішуванням ярликів, використанням фальшивих зв’язків, аналогій та трактувань, поєднання правди та брехні, а також відвертої брехні. Окрім того, факти які наводив у приклад Путін, не містять фактажу та є лише бездоказовою брехнею.

Нижче "Телеграф" зібрав "найбрехливіші" тези президента РФ та пояснення до них:

Неправдиві\брехливі тези російського лідера

Варто також відзначити, що окрім брехні та систематичних маніпулятивних тез, Путін іноді згадував і правдиві факти. Проте, у порівнянні з брехнею, їх було вкрай мало.

Правдиві тези російського президента

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент Російської Федерації Володимир Путін під час зустрічі з колегою з Азербайджану Ільхамом Алієвим заявив, що Росія не визнає суверенітету української держави.