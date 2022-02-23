Еще одна кибератака на Украину: стало известно, что происходит

Несколько сайтов уже возобновили свою работу

В среду, 23 февраля, несколько ведущих украинских интернет-порталов подверглись еще одной хакерской атаке: не работали сайты Верховной Рады Украины, Кабинета министров, Службы безопасности Украины и Министерства обороны.

Как в своем Тelegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, массовая DDoS-атака на украинское государство стартовала примерно в 16:00.

Перебои в работе были зафиксированы в ряде банковских учреждений, кроме того, наблюдались проблемы с доступом к интернет-порталам Верховной Рады, Кабмина и МИД, обусловленные переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от кибератаки. Также отмечается, что некоторые из них, в частности, официальный сайт Верховной Рады, уже возобновили свою работу.

Кроме того, известно, что портал и мобильное приложение "Дия" успешно преодолели DDoS-атаку и продолжили стабильно работать.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в январе неизвестные хакеры устроили масштабную атаку на несколько украинских правительственных сайтов, в список которых вошли "Дия, Минобразования, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Министерство иностранных дел и другие.