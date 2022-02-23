Ще одна кібератака на Україну: стало відомо, що відбувається

Декілька сайтів вже відновили свою роботу

У середу, 23 лютого, кілька провідних українських інтернет-порталів зазнали ще однієї хакерської атаки: не працювали сайти Верховної Ради України, Кабінету міністрів, Служби безпеки України та Міністерства оборони.

Як у своєму Тelegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, масова DDoS-атака на українську державу стартувала приблизно о 16:00 годині.

Перебої в роботі були зафіксовані у низці банківських установ, окрім того, спостерігалися проблеми із доступом до інтернет-порталів Верховної Ради, Кабміну та МЗС, зумовлені перемиканням трафіку на іншого провайдера задля мінімізації шкоди від кібератаки. Також зазначається, що деякі з них, зокрема офіційний сайт Верховної Ради, вже відновили свою роботу.

Окрім того, відомо, що портал та мобільний застосунок "Дія" успішно подолали DDoS-атаку та продовжили стабільно працювати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у січні невідомі хакери влаштували масштабну атаку на кілька українських урядових сайтів, до списку яких увійшли "Дія", Міносвіти, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Міністерство закордонних справ та інші.