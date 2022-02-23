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Ще одна кібератака на Україну: стало відомо, що відбувається

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Автор
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Невідомі хакери атакували провідні українські урядові портали Новина оновлена 23 лютого 2022, 18:07
Невідомі хакери атакували провідні українські урядові портали

Декілька сайтів вже відновили свою роботу

У середу, 23 лютого, кілька провідних українських інтернет-порталів зазнали ще однієї хакерської атаки: не працювали сайти Верховної Ради України, Кабінету міністрів, Служби безпеки України та Міністерства оборони.

Як у своєму Тelegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, масова DDoS-атака на українську державу стартувала приблизно о 16:00 годині.

Перебої в роботі були зафіксовані у низці банківських установ, окрім того, спостерігалися проблеми із доступом до інтернет-порталів Верховної Ради, Кабміну та МЗС, зумовлені перемиканням трафіку на іншого провайдера задля мінімізації шкоди від кібератаки. Також зазначається, що деякі з них, зокрема офіційний сайт Верховної Ради, вже відновили свою роботу.

Окрім того, відомо, що портал та мобільний застосунок "Дія" успішно подолали DDoS-атаку та продовжили стабільно працювати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у січні невідомі хакери влаштували масштабну атаку на кілька українських урядових сайтів, до списку яких увійшли "Дія", Міносвіти, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Міністерство закордонних справ та інші.

Теги:
#Україна #Росія #Сайти #Кібератака
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