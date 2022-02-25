Остановил танки РФ ценой жизни: герой-морпех подорвал мост вместе с собой под Геническом (фото)

Молодой человек отдал свою жизнь, чтобы остановить русских оккупантов

Ради сдерживания русских фашистов украинский герой-военный пожертвовал своей жизнью, взорвав мост под Геническом вместе с собой.

Указанную информацию на своей странице в соцсети обнародовала пресс-служба Командования Морской пехоты.

Как сообщается, в момент, когда украинские защитники дают мощный ответ в борьбе с российскими оккупантами, именно Крымский перешеек стал одним из мест, где велись ожесточенные бои с врагом. Там фашистов встретили бойцы отдельного батальона морской пехоты, в составе которого находился Виталий Скакун.

Чтобы противостоять оккупантам, молодой человек отдал свою жизнь. После решения подрыва Генического автомобильного моста, Виталий был одним из тех, кто проводил минирование моста. Когда взрывчатка была заложена, отбежать морпех не успел, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб.

"Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону." — говорится в тексте сообщения.

Скакун Виталий – украинский герой

Кроме того, командование морской пехоты планирует подать ходатайство высшему командованию по присвоению матроса государственной награды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что под Геническом бойцы отдельного батальона морской пехоты взорвали мост, чтобы приостановить продвижение танковой колонны из РФ.

Также напомним, как бойцы ВСУ полностью уничтожили колонну россиян под Гостомелем и захватили в плен несколько оккупантов из России.