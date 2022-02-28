Укр

Украинская делегация прибыла на место переговоров с россиянам: кто в ее составе

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2500
Украина требует, чтобы Россия забрала свои танки Новость обновлена 28 февраля 2022, 10:58
Украина требует, чтобы Россия забрала свои танки

Переговоры будут весьма сложными

Члены украинской делегации для переговоров с российской стороной по окончании войны уже прибыли в границу с Беларусью. Также объявлен состав дипломатов, представляющих позицию нашего государства.

Об этом сообщает пресс- служба Офиса президента.

Всего делегация состоит из шести человек. Сейчас украинцы возлагают свои надежды на:

  • главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамию;
  • главу Минобороны Алексея Резникова;
  • советника руководителя ОП Михаила Подоляка;
  • первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрея Костина;
  • заместителя главы МИД Украины Николая Точицкого;
  • нардепа Рустема Умерова.

Самое главное, чего добиться украинские власти — это заставить армию РФ прекратить огонь и покинуть Украину.

Однако можно точно сказать, что легким диалогом не будет. Известно, что главой российской делегации является Владимир Мединский. В настоящее время он работает помощником президента Владимира Путина, а раньше был министром культуры РФ. Политик известен своими антиукраинскими взглядами, сторонник идеи "русской империи", так что прийти к согласию может быть довольно трудно.

Впрочем, как уже писал Давид Арахамия, Украина не согласится на какие-либо ультиматумы. Есть определенные нормы международного права, которые Россия жестоко нарушила, и этого простить нельзя.

Теги:
#Украина #Россия #Переговоры #Война
Российская армия несет сокрушительные потери в Украине: новая сводка
Общество
Российская армия несет сокрушительные потери в Украине: новая сводка
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российская армия несет сокрушительные потери в Украине: новая сводка
Российская армия несет сокрушительные потери в Украине: новая сводка
Дата публикации
Категория
Вражеские танки и вертолеты ненадолго задерживаются на украинской земл
Сдадим металлолом - отстроим Украину: свежие фото и видео разбитой техники россиян
Дата публикации
Категория
Российские танки продолжают приближаться к Киеву
Произошел настоящий перелом: Резников подытожил первые четыре дня войны против России
Дата публикации
Категория
Российская армия продолжает атаковать, неся большие потери
Война – день 5: Украина подвергается бомбежкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину (обновляется)
Дата публикации
Категория
Киев и Москва все-таки начнут диалог
В Беларуси пройдут первые за время войны переговоры Украины с Россией (онлайн-трансляция)