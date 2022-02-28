Украинская делегация прибыла на место переговоров с россиянам: кто в ее составе
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Переговоры будут весьма сложными
Члены украинской делегации для переговоров с российской стороной по окончании войны уже прибыли в границу с Беларусью. Также объявлен состав дипломатов, представляющих позицию нашего государства.
Об этом сообщает пресс- служба Офиса президента.
Всего делегация состоит из шести человек. Сейчас украинцы возлагают свои надежды на:
- главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамию;
- главу Минобороны Алексея Резникова;
- советника руководителя ОП Михаила Подоляка;
- первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрея Костина;
- заместителя главы МИД Украины Николая Точицкого;
- нардепа Рустема Умерова.
Самое главное, чего добиться украинские власти — это заставить армию РФ прекратить огонь и покинуть Украину.
Однако можно точно сказать, что легким диалогом не будет. Известно, что главой российской делегации является Владимир Мединский. В настоящее время он работает помощником президента Владимира Путина, а раньше был министром культуры РФ. Политик известен своими антиукраинскими взглядами, сторонник идеи "русской империи", так что прийти к согласию может быть довольно трудно.
Впрочем, как уже писал Давид Арахамия, Украина не согласится на какие-либо ультиматумы. Есть определенные нормы международного права, которые Россия жестоко нарушила, и этого простить нельзя.
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