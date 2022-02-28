Украинская делегация прибыла на место переговоров с россиянам: кто в ее составе

Переговоры будут весьма сложными

Члены украинской делегации для переговоров с российской стороной по окончании войны уже прибыли в границу с Беларусью. Также объявлен состав дипломатов, представляющих позицию нашего государства.

Об этом сообщает пресс- служба Офиса президента.

Всего делегация состоит из шести человек. Сейчас украинцы возлагают свои надежды на:

главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамию;

главу Минобороны Алексея Резникова;

советника руководителя ОП Михаила Подоляка;

первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрея Костина;

заместителя главы МИД Украины Николая Точицкого;

нардепа Рустема Умерова.

Самое главное, чего добиться украинские власти — это заставить армию РФ прекратить огонь и покинуть Украину.

Однако можно точно сказать, что легким диалогом не будет. Известно, что главой российской делегации является Владимир Мединский. В настоящее время он работает помощником президента Владимира Путина, а раньше был министром культуры РФ. Политик известен своими антиукраинскими взглядами, сторонник идеи "русской империи", так что прийти к согласию может быть довольно трудно.

Впрочем, как уже писал Давид Арахамия, Украина не согласится на какие-либо ультиматумы. Есть определенные нормы международного права, которые Россия жестоко нарушила, и этого простить нельзя.