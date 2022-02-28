Арахамия жестко высказался о переговорах с россиянами: подробности

В Украине допустили, что переговоры с представителями страны-оккупанта закончатся ничем.

Украина готова вести переговоры с Россией, но только на своих условиях.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Фейсбук и вспомнил уже ставшую легендарной фразу защитников острова Змеиный.

"Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль", — написал он.

Нардеп также ответил на ряд вопросов в комментариях к записи, в частности он сообщил, что пролеты российских вертолетов над жилыми домами возле Киева являются нагнетанием ситуации, чтобы усилить свою переговорную позицию.

"Так было в 2015 в Минске", — написал Арахамия.

Помимо того, он не увидел особой угрозы в том, что Александр Лукашенко отправит сухопутные войска Беларуси в наступление на земли Украины.

"На самом деле это будет приемлемым сценарием, чтобы включить мировое сообщество ещё сильнее за нарушение основ дипломатии", — сообщил глава "СН".

Также он подчеркнул, что требований по прекращению огня во время переговоров озвучено не было, поскольку это позволит российским оккупантам отдохнуть и перегруппироваться.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко 27 февраля, во время которого стороны договорились о встрече делегаций на границе Украины и Беларуси без всяких условий.

"Скажу откровенно, как обычно: я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют", — сказал Зеленский.

Примечательно, что тогда белорусский диктатор заверил украинского лидера, что с территории его страны не полетят ракеты или самолеты. Уже спустя несколько часов оттуда был нанесен ракетный удар по аэропорту Житомира.