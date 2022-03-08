В "Слуге народа" объяснили громкие слова Зеленского американскому СМИ

Слова Зеленского об ОРДЛО и Крыме пропагандисты восприняли как намек на уступки.

Украина не пойдет на выполнение ультиматумов россии, которая 13 дней назад начала войну против нашей страны. Однако нужно будет определиться — каким образом регулировать жизнь людей на территориях Крыма и ОРДЛО в пределах целостного государства.

Таким образом фракция "Слуга народа" объяснила слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью ABC News, которые были восприняты пропагандистскими СМИ как якобы готовность идти на компромиссы с российской стороной по этим территориям.

"Ультиматумов не воспринимаем! Территориальная целостность Украины не подлежит сомнению. Мы даже теоретически не рассматриваем возможность пересмотра нашей территории или отказа от каких-либо кусков нашей территории. Это недопустимо. Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым", — говорится в уведомлении фракции.

Однако при этом монобольшинство отметило, что нужно трезво смотреть на реальность и учитывать, что Крым, Донецк и Луганск оккупированы уже 8 лет, а на остальной части территории Украины идет полномасштабная война.

В этой связи во фракции подчеркнули, что настанет момент определяться с тем, как регулировать жизнь людей на этих территориях уже в пределах Украины.

Прокомментировали в "Слуге народа" и слова президента о вступлении в НАТО и гарантии для Украины, отметив, что вступление в Альянс для нашей страны невозможно в ближайшие 15 лет и руководство организации об этом прямо заявляет.

"Поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, мы не можем использовать для защиты нашего государства только строки в Конституции о курсе в Альянс. Курс – это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства", — отметили в президентской фракции.

В то же время, указывается в объяснении, власти Украины должны думать о конкретном договоре безопасности до тех пор, пока в НАТО наша страна не войдет.

"Он должен принципиально отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины. Такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины. Со своей стороны Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинский государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству", — резюмировали в "Слуге народа".

Ранее "Телеграф" сообщал, что член украинской делегации в переговорах Давид Арахамия в интервью Fox News выразил четкую позицию Украины по Донбассу и Крыму.