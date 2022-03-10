Россия выходит из Совета Европы: "Все прям расплакались"

Начались разговоры о вероятном возвращении смертной казни в россии

Российские власти приняли решение о выходе из Совета Европы на фоне войны с Украиной. Прокремлевские чиновники заявляют о том, что не хотят больше присутствовать в организации, которая якобы направлена на "разрушение Европы".

На новость, которую массово тиражируют росСМИ, уже ярко отреагировали пользователи соцсетей, пишет "Телеграф".

Согласно заявлению российского МИД, нынешние события являются необратимыми. Однако в россии не собираются действовать по общим правилам, которые поддерживают США и большинство европейских стран.

"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старшейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбовании", — сообщают российские дипломаты.

Отметим, что членом Совета Европы рф была с 1996 года. Некоторые медиа уже отмечают, что решение уйти из организации может позволить властям россии вернуть смертную казнь, а также поставят крест на обращениях обычных российских граждан о нарушении их прав в европейские инстанции.

При этом большинство пользователей социальных сетей ни разу не печалятся по этому поводу. Наоборот — они утверждают, будто бы рф пытается выставить себя виноватой, когда от страны-агрессора отвернулось все цивилизованное общество.

Следует отметить, что решение о временном отстранении российской стороны от участия в заседаниях Совета Европы и ПАСЕ было принято иностранными партнерами еще 25 февраля, на второй день вторжения рф в Украину.

Также россию хотели лишить права вето при голосованиях в Совбезе ООН.