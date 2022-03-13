В переговорах Украины с россией есть прогресс: что рассказали у Зеленского

Следующая встреча переговорщиков может произойти уже завтра-послезавтра

Украина постепенно приближается к компромиссу в переговорах с россией о мирном соглашении, и уже в ближайшее время может состояться четвертый раунд переговоров.

Об этом в разговоре с российским "Коммерсантом" рассказал переговорщик от Украины, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Телеграф" собрал главные тезисы.

По словам Подоляка, сейчас обе стороны рассматривают десятки предложений по политическому и военному урегулированию, когда будет согласован формат итоговых документов, будет назначена четвертая встреча переговорщиков, — это может быть уже завтра-послезавтра.

В итоге хотят заключить "многокомпонентный" договор, который будет включать в себя позиции о:

прекращении войны; выходе российских военных из Украины; мирном соглашении (тут быть прописаны гарантии безопасности для Украины, чтобы подобное больше не повторилось); компенсации убытков за разрушения украинской инфраструктуры.

"Российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит на ситуацию. Но какое-то время должно пройти, чтобы они на 100% понимали ситуацию, в которую попала именно россия, а не Украина", — подчеркивает Подоляк.

По данным "Зеркала недели", изначально рф предъявляла 6 требований: отказ от движения в НАТО, нейтральный статус страны, русский как второй государственный язык в Украине, признание аннексии Крыма и "Л/ДНР" в границах областей, "денафикация", демилитаризация.

Сейчас кремль больше не требует денафикации, — запрета нацистских/ультранационалистических партий и организаций, и отмены героизации нацистов.

Как объяснил Подоляк, изначально рф была ложно уверена, что в Украине есть героизация фашизма и нацизма, сейчас же убедилась в обратном: "Нелепо выставлять в качестве претензии стране что-то, что у нас уже урегулировано на законодательном уровне в полном объеме согласно европейским хартиям".

Также он назвал "нелепой" формулировку и о демилитаризации, поскольку Украина должна иметь в современном мире хорошую армию и возможность обороняться. Он уверяет, что скоро в переговорном процессе будут употребляться "гораздо более адекватные" формулировки.

Итоговый документ скорее всего будут подписывать Зеленский и путин, при этом, приобщиться к подписанию могут и лидеры третьих стран, которые уже так или иначе вовлечены в проблему.

Проблему же Подоляк видит в другом, — в дальнейшем в отношениях Украины и россии будет отторжение, которое будет тяжело убрать еще долгие годы.

Как сообщал "Телеграф", изначально россия планировала устроить в Украине "блицкриг" и за несколько дней войти в Киев, однако по итогам 17 суток боевых действий уже погибло более 12 тысяч российских военных, более 500 россиян в плену, а тысячи единиц военной техники уничтожены или перешли к ВСУ в качестве трофеев.