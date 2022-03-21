Укр

Зеленский пристыдил немцев: "Без вас у россии не было бы денег на войну"

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Президент Украины Владимир Зеленский Новость обновлена 21 марта 2022, 11:19
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины обратился к гражданам Германии.

Германия имеет силу, которая может противостоять российской агрессии.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения.

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"Вы видите наше стремление быть с Европой. Наше стремление, за которое мы боремся на поле боя. И какое вы можете добыть в борьбе прямо в своем обществе. Собственным мнением, словом, давлением на политиков. Чтобы Украина наконец-то стала частью ЕС. Немцы, вы имеете силу!

Без торговли с вами, с вашими банками у россии не будет денег на эту войну.", — сказал лидер украинского государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский упрекнул немецкого канцлера Олафа Шольца в отсутствии помощи от нее Украине в необходимых объемах и отметил, что другие страны за океанам "оказались к украинцам ближе".

Как сообщалось ранее, президент Украины выступил перед кнессетом вечером 20 марта, при этом его выступление также транслировалось на большом экране в Тель-Авиве на площади Габима, где в этот момент проходила многотысячная акция в поддержку Украины. Президент Украины призвал Израиль ввести санкции против россии.

Теги:
#Германия #Россия #Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Политика
Зеленский пристыдил немцев: "Без вас у россии не было бы денег на войну"
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