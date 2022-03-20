Зеленский в Кнессете упрекнул Израиль в слабых санкциях против россии: о чем говорил президент

Израиль не спешит вводить санкции против рф.

В воскресенье, 20 марта, на 25-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский обратился к властям и народу Израиля.

Видеообращение Зеленского доступно на YouTube-канале Офиса Президента.

Президент в своем обращении поблагодарил власти Израиля за слова поддержки, однако упрекнул их из-за отсутствия решительных мер в отношении россии, которая цинично вторглась в Украину. Глава государства добавил, что между странами могут быть отношения, однако не между добром и злом.

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"Что это? Равнодушие? Расчет? Или посредничество – без избрания стороны? Я оставлю вам выбор ответа на этот вопрос. И замечу только одно – безразличие убивает. Расчеты – они часто ошибочны. Посредничество же может быть между государствами. Но не между добром и злом", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что Израиль может помочь Украине в борьбе с оккупантами.

"Каждый в Израиле знает, что ваша противоракетная оборона – она самая лучшая. Она мощная. Каждый знает, что ваше оружие – сильное. Каждый знает, что вы молодцы. Вы умеете отстаивать свои интересы, интересы своего народа. И вы можете помочь нам защитить нашу жизнь, жизнь украинцев, жизнь украинских евреев", — добавил Зеленский.

В самом конце своей речи Зеленский обратился к народу Израиля, отметив, что именно ему придется делать выбор касательно оружия для Украины и санкций против рф.

"Можно долго спрашивать, почему мы не можем получить от вас оружие. Или почему Израиль не ввел мощных санкций против России. Почему не давит на российский бизнес. Но ответ все равно выбирать вам, уважаемые братья и сестры. И вам с этим ответом потом жить, народ Израиля. Украинцы сделали свой выбор. 80 лет тому назад. Спасали евреев. И потому среди нас есть праведники народов мира. Народ Израиля, теперь – и у вас есть такой выбор. Благодарю вас! Спасибо за все", — закончил президент.

Отметим, в Тель-Авиве на площади Габима проходит многотысячный митинг в поддержку Украины. На большом экране транслировалось обращение президента Украины.

Ранее посол Израиля в Украине Михаил Бродский рассказал, почему страна не вводит санкций против россии и не поставляет оружие в Украину.