В Израиле прояснили ситуацию с "отменой" безвиза для украинцев

Желающие выехать в Израиль имеют подобную возможность с одним небольшим уточнением

Израиль, который накануне якобы отменил безвизовые путешествия для украинцев, опроверг подобную информацию. В израильском МИД уточняют: для принятия беженцев, покинувших наше государство из-за войны с россией, всего лишь ввели одну дополнительную процедуру — предварительную регистрацию.

Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства иностранных дел Израиля.

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Чиновники подчеркивают: ранее принятый договор о безвизе, как и прежде, распространяется на приезд в Израиль с туристической целью. Однако если же кто-то ищет временное убежище из-за боевых действий в Украине, то ему нужна особая поддержка.

В связи с этим израильские власти приняли решение, что любой из украинцев, кто будет бежать из-за войны к ним, должен пройти предварительную регистрацию. Подобные ограничения пока приняты на следующие две недели. Будет ли такой фактор задействован и далее, пока не сообщается.

При этом в израильском МИД напоминают: схожая процедура насчет регистрации перед приездом действовала в Израиле и ранее — во времена жестких коронавирусных ограничений. Тогда же подобное "нарушением безвиза" не считалось.

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Следует отметить, что Израиль находится на стороне Украины в нынешней войны с россией и жестко осуждает агрессию путинских вояк в нашем государстве.