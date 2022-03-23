Зеленский рассказал Японии, что та может сделать против россии
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Страны Азии должны объединиться, чтобы затормозить развитие российской агрессии
В среду, 23 марта, украинский президент Владимир Зеленский выступил с обращением перед членами парламента Японии и высшим руководством страны. Он поблагодарил японских коллег за постоянную поддержку украинцев во время войны с россией и призвал и дальше противостоять Москве, чтобы не случилось еще худшего бедствия.
Детали сообщает "Телеграф" со ссылкой на прямую трансляцию обращения.
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По словам Зеленского, Япония как настоящий лидер азиатской части континента продемонстрировала свои передовые взгляды и в контексте российско-украинской войны, ведь проявила принципиальность и выделила помощь.
"Вы стали первыми в Азии, кто начал действительно сильно давить на Россию для возобновления мира. Кто поддержал санкции против России. И я призываю вас продолжать это делать", — подчеркнул президент.
Политик убежден, что Россия внесла дестабилизацию в экономику и развитие абсолютно всех государств мира, когда вторглась в Украину. Это и финансовый фактор, и промышленный, и экологичный.
"А главное, сейчас решается, убедятся ли все агрессоры на планете — явные и потенциальные, что за развязанную ими войну будет такое мощное наказание, что им и начинать войну не стоит. Что им не стоит разрушать мир. И совершенно логично и правильно, что ответственные государства объединяются ради защиты мира", — говорил Владимир Зеленский.
В своем обращении к японским политикам глава государства выделил несколько особых моментов — призывов к дальнейшей работе для поддержки Украины.
- Объединить усилия азиатских стран для стабилизации ситуации и противодействия военной злости РФ.
- Внедрить эмбарго на торговлю с Россией.
- Убрать компании с рынка государства-агрессора, чтобы не финансировать убийство украинцев.
- Помогать Украине финансово и не только.
"Мы должны наработать новые гарантии безопасности. Чтобы можно было действовать превентивно и сильно каждый раз, когда возникает угроза миру, — подчеркнул Владимир Зеленский. — Можно ли сделать это на базе существующих международных структур? После такой войны — точно нет. Нужно создавать новые инструменты. Новые гарантии. Которые будут работать превентивно и сильно — против любой агрессии. Которые действительно помогут. Лидерство Японии может стать незаменимым в их разработке. Для Украины, для мира. Я предлагаю это вам".
Подводя итог сказанному, президент фактически призвал Японию присоединиться к новой антивоенной коалиции, которая будет направлена на сдерживание россии.
Напомним, ранее Зеленский обращался к итальянским политикам и предупредил их об опасности, которую россия несет для всей Европы как минимум.
Также в Офисе президента объясняли, какие четыре шага может сделать Запад, чтобы еще больше ограничить рф санкциями.
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