"Не хотите видеть убитых детей?" У Зеленского назвали 4 шага Запада для помощи Украине
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Западу нужно сделать четыре шага, чтобы помочь Украине.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к партнерам и назвал четыре шага, благодаря которым можно помочь остановить агрессию россии.
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"Дорогие партнеры! Не хотите видеть во снах мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Лишь четыре шага:
- современная ПВО, если не можете закрыть небо;
- крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем;
- жесткое нефтяное эмбарго;
- тотальное закрытие портов для российских кораблей", — написал он в Тwitter.
Отметим, что заявление Михаила Подоляка прозвучало накануне саммитов НАТО, ЕС и G7. Кроме того, США и союзники оценивают, может ли россия оставаться в группе стран крупнейших экономик мира (G20). В то же время, процедуры лишения рф членства в G20 нет.
Напомним, что Украина неоднократно просила Запад помочь закрыть небо. Президент Владимир Зеленский обращался к США с просьбой обеспечить бесполётную зону, чтобы не дать россии использовать авиацию и ракеты.
В свою очередь генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что небо над Украиной НАТО закрывать не будут, так как боятся конфронтации с россией.
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