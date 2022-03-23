Укр

"Не хотите видеть убитых детей?" У Зеленского назвали 4 шага Запада для помощи Украине

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
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Михаил Подоляк Новость обновлена 23 марта 2022, 11:15
Михаил Подоляк

Западу нужно сделать четыре шага, чтобы помочь Украине.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к партнерам и назвал четыре шага, благодаря которым можно помочь остановить агрессию россии.

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"Дорогие партнеры! Не хотите видеть во снах мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Лишь четыре шага:

  • современная ПВО, если не можете закрыть небо;
  • крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем;
  • жесткое нефтяное эмбарго;
  • тотальное закрытие портов для российских кораблей", — написал он в Тwitter.

Отметим, что заявление Михаила Подоляка прозвучало накануне саммитов НАТО, ЕС и G7. Кроме того, США и союзники оценивают, может ли россия оставаться в группе стран крупнейших экономик мира (G20). В то же время, процедуры лишения рф членства в G20 нет.

Напомним, что Украина неоднократно просила Запад помочь закрыть небо. Президент Владимир Зеленский обращался к США с просьбой обеспечить бесполётную зону, чтобы не дать россии использовать авиацию и ракеты.

В свою очередь генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что небо над Украиной НАТО закрывать не будут, так как боятся конфронтации с россией.

Теги:
#НАТО #Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
Украина
"Не хотите видеть убитых детей?" У Зеленского назвали 4 шага Запада для помощи Украине
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Дата публикации
Категория
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