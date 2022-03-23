"Не хотите видеть убитых детей?" У Зеленского назвали 4 шага Запада для помощи Украине

Западу нужно сделать четыре шага, чтобы помочь Украине.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к партнерам и назвал четыре шага, благодаря которым можно помочь остановить агрессию россии.

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"Дорогие партнеры! Не хотите видеть во снах мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Лишь четыре шага:

современная ПВО, если не можете закрыть небо;

крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем;

жесткое нефтяное эмбарго;

тотальное закрытие портов для российских кораблей", — написал он в Тwitter.

Отметим, что заявление Михаила Подоляка прозвучало накануне саммитов НАТО, ЕС и G7. Кроме того, США и союзники оценивают, может ли россия оставаться в группе стран крупнейших экономик мира (G20). В то же время, процедуры лишения рф членства в G20 нет.

Напомним, что Украина неоднократно просила Запад помочь закрыть небо. Президент Владимир Зеленский обращался к США с просьбой обеспечить бесполётную зону, чтобы не дать россии использовать авиацию и ракеты.

В свою очередь генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что небо над Украиной НАТО закрывать не будут, так как боятся конфронтации с россией.